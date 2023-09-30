السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على سيارة بها أسلحة نارية وطلقات بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية.

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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه

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 فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ملاكى قيادة (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو "لاذ هارباً ") حال ضبطه ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها  على ( 4 رشاش – 8 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وحدة قاذف قنابل – 2 طبنجة - 2 قنبلة يدوية -27 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة -تليسكوب – 7063 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) .

وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد مكان إختباء المتهم الهارب وتم ضبطه حال تواجده بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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