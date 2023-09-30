تسليم 75 رأس ماعز و19 ماكينة خياطة لأهالي سمالوط

اتساقا مع برامج الدولة للدعم الإجتماعي و المادي ، أشار اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، إلى تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة ، بقرية الحتاحتة بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة، والتى استهدفت الأمهات المعيلات و ذوى الإحتياجات الخاصة، لافتا المحافظ ، إلى أن مديرية الطب البيطري أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة، إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ، وخاصة فى القرى النائية.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تحرص على تقديم كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي، و التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة ، وأضاف المحافظ ، أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية ، وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج(فرصة) ، والذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعى ، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وأسر تكافل و كرامة ، بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم .