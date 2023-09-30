السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تسليم 75 رأس ماعز و19 ماكينة خياطة لأهالي سمالوط

تسليم ماكينات الخياطة
تسليم ماكينات الخياطة

اتساقا مع برامج الدولة للدعم الإجتماعي و المادي ، أشار اللواء اسامه القاضي محافظ  المنيا ، إلى تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة ، بقرية الحتاحتة بمركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة، والتى استهدفت الأمهات المعيلات و ذوى الإحتياجات الخاصة، لافتا المحافظ ، إلى أن مديرية الطب البيطري أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة،  إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ، وخاصة فى القرى النائية.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تحرص على تقديم كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي، و التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة ، وأضاف المحافظ ، أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية ، وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج(فرصة) ، والذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعى ، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وأسر تكافل و كرامة ، بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم .

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