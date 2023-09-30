بتكلفة مليار جنيه.. ننشرخطة إنقاذ الإسكندرية من الغرق

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة نجحت فى تنفيد العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتفقد محافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وتفقد وزير الري، مشروعات حماية الشواطئ بنطاق مدينة الإسكندرية، والمتمثلة في عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وعملية حماية قلعة قايتباى، وعملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة، وعملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.

وشملت الجولة عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه بتكلفة ٦٦ مليون جنيه، والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري من خلال إنشاء حائط بحري بطول 280 مترا يتكون من الأحجار المتدرجة وكتل خرسانية زنة (8.5 طن) وبلوكات خرسانية زنة 9 طن، بالإضافة لمعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري، وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري من الداخل بطول 220 متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار بكتل خرسانية زنة 8 أطنان.

تفقد عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى (مرحلة أولى) بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية، وذلك من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترا يتكون من أحجار متدرجة وكتل خرسانية بأوزان (3-20) طنا وبلوكات مكعبة زنة 3 طن للقدمات، مع إنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر، ومشاية خرسانية بطول 120 مترا، ولسان حجري بطول 30 مترا.

وحرص سويلم على تفقد موقع مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة 193 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول حوالى 2 كم واستعادة الشواطئ المفقودة، نظرا لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، ويتضمن المشروع تنفيذ عدد (2) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة بطول حوالي 1600 متر وبعرض 40 مترا، ويتكون قطاع الحماية للحواجز الغاطسة من فرشة ونواة للحاجز من الأحجار المتدرجة وقدمه من كتل خرسانية زنة 3 طن أو أحجار الدولوميت زنة من 1-2 طن وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة 7 و10 طن، بالإضافة للتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 مترا.

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم عملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) بتكلفة 336 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة والتى تتعرض للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L بطول 620 متر من الأحجار المتدرجة وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة (3-20) طنا، مع إنشاء رصيف بحرى بطول 155 مترا من بلوكات الخرسانة العادية مختلفة الأوزان وهامة خرسانية مسلحة أعلى البلوكا

كما تفقد أيضا عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بتكلفة ٧٥ مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 500 متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة 5 طن وأحجار بتدرجات مختلفة، بالإضافة لترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة 350 مترا وبعرض 6 أمتار.

وأشاد سويلم، بالمجهودات الكبيرة والمتميزة المبذولة من أجهزة الوزارة ممثلة في هيئة حماية الشواطئ لتنفيذ هذه المشروعات الهامة التي تحقق الحماية للمناطق الساحلية، موجها بسرعة نهو الأعمال الجارية في عملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة.