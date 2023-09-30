غداً.. انطلاق حملة تحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلاً عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الأحد 1 اكتوبر 2023.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الحيوي لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توجيه المواطنين وتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

المشروعات الخضراء..

ومن جهه اخرى تنظم محافظة الفيوم غدا الاحد فى احد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وممثلي وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.