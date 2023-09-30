حملات مُكثفة لضبط تُجار السلاح والمخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفي مديرية أمن أسوان ضبط عدد (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة)بحوزة 10 متهمين لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (2) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهما(2 فرد محلىوعدد من الطلقات النارية) بحوزة 2 متهم.

تنفيذ عدد (1273) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 22,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين–3فرد محلى وعدد من الطلقات)بحوزة 10 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط عدد (33) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم(14 بندقية آلية–

13 بندقية خرطوش- طبنجة –11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة 33 متهم لـ 19منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,120كيلو جرام- كمية من مخدرالشابو– عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (406) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.