فيديو وصو| بالتحطيب والشوم والدورة.. العوامية بالأقصر تحتفل بالمولد النبوي الشريف على طريقتها

"إلى رحاب النبي.. إلى ضياء الكوكبِ" في صوت واحد تشدو الجموع الغفيرة من أهالي منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، تلك الأنشودة التي اعتاد أهل الصعيد على سماعها في حلقات المدائح بصوت ريحانة المداحين الشيخ أمين الدشناوي، وفي الخلفية تنطلق أصوات المزمار المرافق للجموع، يجوبون كل شارع من شوارع المنطقة، فتخرج السيدات من نوافذ المنازل ينثرن الحلوى، وسط بهجة وفرحة تكتسي وجوههن؛ إحتفالًا بقدوم مولد خير البرية، في مشهد يتجسد كل عام في دورة المولد التي يحرص أبناء العوامية على تنظيمها تزامنًا مع ذكرى ميلاد الرسول الكريم.

أحد أبناء المنطقة أوضح للوفد أن الدورة بالنسبة لهم تمثل طقسًا أساسيًا مع حلول ذكرى المولد النبوي، فيخرج شباب المنطقة وأطفالها وكبارها، منذ الثامنة صباحًا، يجوبون الشوارع بالأناشيد الدينية، حتى عشاء هذا اليوم، مشيرًا إلى أن الاحتفال هناك يستغرق يومين، الأول يوافق ليلة المولد، من خلال إقامة حلقات المدائح والذكر، والآخر هو يوم الدورة.

ويضيف: يشارك أهل المنطقة في جمع مبالغ مالية تجهيزًا للاختفال، والذي يتضمن إقامة الحضرة، ومشاركة الربابة، والمزمار البلدي، وهو يمثل فرحة كبيرة لدى الصغار والكبار، فالجميع هنا ينتظر احتفالات المولد النبوي الشريف من عام لعام.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر تختص بطرق مميزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تختلف عن كافة محافظات الجمهورية، إذ تنطلق الاحتفالات مع حلول شهر ربيع الأول الذي فيه ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستمر حتى نهايته، ولكل قرية طابعها الخاص في الاحتفال، فقرية منشأة العماري تقيم المرماح، والذي يشارك فيه خيالة جنوب الصعيد، وقرى الطود تقيم حلقات الذكر والمدائح النبوية، وقرى إسنا تقيم المدائح والدورة التي تتصدرها الخيول والجمال، فيما يحرص أهاليها على توزيع الشربات والزلابية، ومختلف أنواع الحلوى، كما تحرص قرى البياضية على استضافة شيخ المداحين الشيخ ياسين التهامي، وتستمر الاحتفالات على مدار شهر متواصل.