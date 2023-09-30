تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا ، تكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، برفع درجة الإستعداد لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد ، وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس، وسرعة مراجعة كافة التجهيزات اللازمة داخل و خارج المدارس، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، أعمال الحملة المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز، حيث تم رفع مستوى النظافة بالشوارع حول المدارس ، ورفع القمامة ومخلفات صلبة من أحياء شمال وغرب المدينة ، كما تم رفع الأتربة وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية ، وإزالة المخلفات الصلبة بكافة الشوارع المؤدية للمدارس ، بقريتي قلوصنا والبيهو، وذلك في إطار الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع و الميادين.

وفي مركز ومدينة مطاي، تابع هشام فايز، رئيس المركز، حملات النظافة في محيط المدارس والشوارع بقرى المركز ، والتي شملت منطقة شرق المحطة ، وأمام وخلف مدرسة التجريبية وشارع مدرسة الجلاء ، ومنطقة كوبرى الشيخ عبد المنعم ، وطريق عمارات أرض الروبة ، كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال بشوارع التجارة والمدينة والمدارس والثورة ، واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات ، من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ والرباط ومطاي البلد .

وحول مدرسة الشهيد عرفات ، ومدرسة عثمان بن عفان ، كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدبنة ، كما تمكنت الوحدات المحلية لمجالس قرى ، (حلوة - إبوان - َمنبال - بردنوها - أبو عزيز) ، من رفع نواتج القمامة من نقاط تجميعها بالقري والتوابع ، ورفعها إلى المقلب الرئيسي ، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات أمام وخلف المدارس.

كما تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ، أعمال حملة النظافة استعدادا للعام الدراسي الجديد ، والتي استهدفت رفع القمامة و كفاءة الشوارع أمام المدارس بنطاق حى غرب المدينة بمواقف الغروب ، و موقف المنيا ، و أمام المعهد الأزهرى للفتيات ، و مدرسة قلينى الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، ومدرسة الصم و البكم .

بالإضافة ، إلي رفع المخلفات من أماكن تجميعها بشارع النيابة الإدارية ، وشارع الشوانى وشارع المدارس ، ومنطقة السجل، وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع الأتربة ونواتج قص الأشجار و الحشائش ، من على جانبي الطريق ورش الطرق بالمياه.