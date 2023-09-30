إعفاء ذوي الهمم من المصروفات بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى هذا السياق، يقوم صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى، وبدعم من القيادة السياسية، بإعفاء الطلاب ذوى الهمم من كافة المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية.

وتابع أن الصندوق يتولى بدفع المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية للطلاب غير القادرين وتقديم المساعدات المادية لهم، هذا إلى جانب تقديم الكشف والعلاج لطلاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى قيام بعض المؤسسات الوطنية بالتبرع لصندوق التكافل الاجتماعى لدعم الطلاب مثل بنك فيصل الإسلامي، ومؤسسة مصر الخير.

محاور وحدة التضامن الاجتماعي ..

وبيّن رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه فى إطار الحرص على توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب، فقد تم استحداث وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، لتقدم حزمة من الخدمات لمساعدة الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك من خلال ثلاثة محاور؛ منها محور الحماية الاجتماعية والتمكين الإقتصادي، حيث يتم من خلال توفير أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ودفع المصروفات الدراسية بعد تقديم بحث اجتماعي، بجانب الاستعلام عن مساعدات تكافل أو كرامة وكارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن محور التمكين الاقتصادي يعمل على تشجيع الطلاب وتعليمهم مهنة أو حرفة معينة أو تنمية الفكر الإنتاجي لديهم عن طريق عمل ورش الحرف اليدوية ودورات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة وكيفية عمل السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وأيضا مشروع حاضنات الفائقين وهو عبارة عن منحة شهرية لأوائل الكليات والدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه طبقا لشروط معينة.

وذكر أن المحور الثاني يتعلق بالتوعية وبناء الشخصية، ويعمل على توفير التوعية الكاملة عن قضايا وزارة التضامن الاجتماعي مثل( مودة - فرصة - ٢ كفاية - وعي) وغيرها من القضايا، وكذلك توفير تدريبات وورش عمل خاصة بالتوعية وبناء الشخصية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، إن المحور الثالث خاص بالزيارات وبناء المعارف والخبرات، مشيرا إلى قيام وحدة التضامن الاجتماعى بعمل مبادرات وحملات توعية منها مبادرة "يلا بينا نساعد" وهدفها توفير رفيق لذوي الهمم من خلال عمل جدول بأوقات فراغ المتطوع وعمل جدول باحتياجات طالب ذوي الهمم، والعمل على التنسيق بينهم وكذلك بعد اجتياز المقابلة وعمل عدة اختبارات نفسية وبعد اجتياز تلك الخطوات يتم عمل تدريب استراتيجية التعامل مع ذوي الهمم، وايضا مبادرة "أنا استطيع" لتحفيز ذوي الهمم اجتماعيا ونفسيا علي مواجهة التحديات والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجههم داخل الجامعة، كما تم تنفيذ معسكرات لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم نفسيا واجتماعيا وأيضا توعيتهم ثقافيا.