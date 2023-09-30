السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان السينما العربية يحتفل بمرور 50 عامًا على رحيل الموسيقار علي إسماعيل

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير علي إسماعيل

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، عن تنظيم احتفالية خاصة بالموسيقار الكبير علي إسماعيل بمناسبة مرور 50 عاما على رحيله، وذلك تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الثرية.

 

حيث ترك علي إسماعيل 3260 عملا بين ألحان وموسيقى تصويرية وتوزيع، بينها مشاركته في موسيقى وألحان 350 فيلما من أهم ما قدمته السينما المصرية والعربية، ومن أبرزها "الأرض"، "العصفور"، "الأيدي الناعمة"، "مولد يا دنيا"، "الشموع السوداء"، "زقاق المدق"، "بين القصرين"، "ثرثرة فوق النيل"، "معبودة الجماهير" وغيرها.

 

هذا بالإضافة إلى تجربته الملهمة مع فرقة رضا مسرحيا وسينمائيا، حيث كان المسئول عن ألحانها وموسيقاها وقيادة فرقتها الموسيقية منذ بداياتها وحتى رحيله في العام 1974، وعن موسيقى وألحان أفلامها "غرام في الكرنك"، "إجازة نص السنة "، و "حرامي الورقة".

 

واتفقت إدارة المهرجان مع شجون ابنة الموسيقار الراحل من زوجته الشاعرة نبيلة قنديل، على المشاركة في الاحتفالية، التي تهدف لتسليط الضوء على المنجز السينمائي المتفرد للراحل علي إسماعيل تلحينا وتوزيعا.

 

المهرجان يقام في يناير القادم بمدينة شرم الشيخ برعاية وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبمشاركة 17 دولة عربية.

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