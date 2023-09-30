تعليم سوهاج يتفقد انتظام الدراسة بالمدارس

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، انتطام العملية الدراسية بمدارس المحافظة في اليوم الأول من التيرم الأول للعام الدراسي الجديد 2023/2024 .

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته سير العمل وانتظام الدراسة في مدارس: ميريت آمون للتعليم الأساسي، ومدرسة السادات الإعدادية المشتركة، ومدرسة الثانوية الصناعية بنات بأخميم، وشدد وكيل الوزارة خلال جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الاجراءات الصحية، حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، والالتزام كذلك بالزي المدرسي الموحد للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

كما أكد على تفعيل دور المتابعة واستمرارها لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس مع بداية العام الدراسي حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية بسوهاج بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

وفي سياق متصل أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.





وتشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته في اليوم التالى بكافة مدارس المحافظة.

ويشهد العام الدراسى الجديد دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصلا بتكلفة 225 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و 121 ألف و 982 طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلي أن عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول يقترب من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كانت محافظة سوهاج قد أعلنت رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع الجهات المعنية بالعملية التعليمية.