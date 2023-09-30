أعلنت جمعية الطفولة والتنمية بمحافظة أسيوط عن تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال بتمويل من منظمة اليونسيف، وعقدت جمعية الطفل والتنمية بأسيوط اجتماعا تنسيقيا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلاميين من عدة محافظات بصعيد مصر وهي سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان. وتضمنت فعاليات الاجتماع التنسيقي جلسات تثقيفية حول التوعية بمشاكل الأطفال وكيفية معالجة المشكلات التي تواجههم.

كما تضمنت الأنشطة عقد جلسات بين المشاركين بهدف الخروج بخطة عمل لمعالجة كافة المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الأطفال وكيفية تهيئة المجتمع لها وجعلها أكثر أماناً.

تجدر الإشارة إلى أن عدة جمعيات شاركت في الاجتماع التنسيقي، منها جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة أسيوط ، وجمعية صحبة الخير للثقيف الصحي وتنمية المجتمع بسوهاج وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان ، وجمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا

جمعية الطفل والتنمية بأسيوط تعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع “مجتمعات أكثر أمانا”

جمعية الطفل والتنمية بأسيوط تعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع “مجتمعات أكثر أمانا”

جمعية الطفل والتنمية بأسيوط تعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع “مجتمعات أكثر أمانا”