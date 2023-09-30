السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وصول أولى رحلات مصر للطيران من طوكيو إلى القاهرة

وصول أول الرحلات
وصول أول الرحلات

 وصلت فجر اليوم أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار ناريتا بطوكيو باليابان من طراز دريم لاينر B787 -9  وعلى متنها 147 راكب، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال اولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة. 

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هذا وكان في استقبال ركاب الطائرة السفير الياباني بالقاهرة السيد هيروشي اوكا وحرمه ورافقه الطيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان على متن الطائرة الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الأثار سابقاً. 

 

وقام فريق من مصرللطيران بتقديم عدد من الهدايا التذكارية والورود لركاب الرحلة إحتفالًا بوصول أولى رحلات مصرللطيران من اليابان إلي مصر.

يذكر أن رحلة الذهاب من القاهرة إلى مطار ناريتا غادرت مساء الخميس الماضي وكان في وداعها وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والسفير الياباني ومجموعة من قيادات الطيران المدني

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