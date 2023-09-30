أسعار اللحوم في السوق اليوم السبت

أسعار اللحوم.. أسعار اللحوم.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار اللحوم القائم خلال تعاملات البيع والشراء اليوم السبت، إذ تختلف الأسعار من مكان لآخر على حسب طبيعته الجغرافية، وسجلت أسعار اللحم المفروم العادي 300 و 330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعرا بين 250 و 300 جنيه فى الكيلو

ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم القائم من أرض المزرعة، خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار اللحوم اليوم السبت في الاسواق

اللحوم

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم السبت، حيث سجل لحم الكندوز 270-280 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 290-300 جنيه، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 180 و 220 جنيها.

سجلت أسعار اللحم المفروم العادي 300 و 330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعرا بين 250 و 300 جنيه فى الكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة بين 300 و 340 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم المجمدة كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها.

سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.