غدا.. حملة لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الطاعون بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن بدء أعمال الحملة القومية لتحصين "الماعز والأغنام" ضد الأمراض المنتشرة غدا الأحد ، وذلك حماية للثروة الحيوانية بالمحافظة التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكلف المحافظ مسئولي الوحدات المحلية بالمدن والقرى و الجهات المعنية ، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين ، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل ، موجها مديرية الطب البيطرى بالإنتهاء من جميع التجهيزات بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتنفيذ الحملة .

من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية ، مناشدا ، المربين وأصحاب الماشية بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات ، من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، والحفاظ على الثروة الحيوانية.