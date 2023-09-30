السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدا.. حملة لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الطاعون بالمنيا

الحملة القومية لتحصين
الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن بدء أعمال الحملة القومية لتحصين "الماعز والأغنام" ضد الأمراض المنتشرة غدا الأحد ، وذلك حماية للثروة الحيوانية بالمحافظة التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

 

وضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكلف المحافظ مسئولي الوحدات المحلية بالمدن والقرى و الجهات المعنية ، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين ، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل ، موجها مديرية الطب البيطرى بالإنتهاء من جميع التجهيزات بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتنفيذ الحملة .

 

من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية ، مناشدا ، المربين وأصحاب الماشية بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات ، من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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