محافظ الشرقية يشدد على أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس، وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة الطلاب، والتنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس لتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد وتوسعة المدارس، وزيادة عدد الفصول والقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول لتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الاجهزة التنفيذية بوضع خطة عمل قبل إنطلاق ماراثون العام الدراسي غداً بنطاق المحافظة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها، وإجراء أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وعزلها، حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم يليق لأبناء المحافظة.