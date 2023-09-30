إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حالة إزالة بقرية فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوي بدون الحصول على ترخيص وبمساحة ٤٤م تقريبا، وتم ايقاف الأعمال المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبعزبة الشراقوة النجارين التابعة لقرية المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، تم ازالة في المهد على أرض زراعية وتم ردم مسطح بمساحة ١٥٠م تقريبا داخل الأرض الزراعية، حيث قام المواطن بمخالفة شروط الترخيص وقام بعمل مسطح داخل الأرض.

وفي مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة، تم فك شدة خشبية مجهزة لصبة أعمدة الدور الأول على مساحة ٨٠ متر بناحية جزيرة النص، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخالفة.