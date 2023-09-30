كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خلال النزاع في كييف حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وشددت هديل، على أن الأوكرانيين لن يغفروا أبدا لرئيس نظام كييف مقتل الآلاف الذين أرسلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت: "لن يغفر الأوكرانيون لزيلينسكي أبدا هذا العدد الهائل وغير الضروري من الضحايا، وسيلتهم القوميون المتطرفون زيلينسكي لأنه في رأيهم أهمل مصالح الدولة".

ووصفت زيلينسكي "بالفاشل من العيار الثقيل" الذي خذل أوكرانيا والغرب على حد سواء.

يُشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو الماضي بألوية مدربة في "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي لكن هذا الهجوم لم يحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة على الأرض، وشاهد العالم الآليات العسكرية الغربية المحترقة في ساحات القتال، وهو ما كان له الصدى الواسع في الغرب.

زيلينسكي يتفق مع أمريكا وبريطانيا على شن هجوم جديد في هذا الموعد

اتفق الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لشن هجوم جديد في أوائل أكتوبر، حسبما أفاد كشف مصدر مُقرب من السُلطات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية مساء الجمعة.

وقال المصدر: "لتحقيق هذه الأغراض، تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف لعبور نهر الدنيبر. وفي الوقت نفسه، تتمركز قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية، والتي تم تدريبها من قبل المدربون البريطانيون يخططون لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

ووفقًا للمصدر، فإن "هذه ليست أكثر من مغامرة أخرى لزيلينسكي، الذي يحاول إثبات قيمته بأي ثمن". وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب مأساوية، واختتم: "نحن نراقب عن كثب تصرفات العدو".