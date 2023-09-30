نقيب الزراعيين: لا تستمعوا للشائعات .. ثمار المشروعات الزراعية أمام أعين الجميع

شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الافارقة بمؤتمر نقابة المعلمين لتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة لرئاسية اخرى لاستكمال بناء مصر الحديثة .

وقال خليفة :"علينا ان تذكر وضع البلاد قبل عشر سنوات فجميعا كنا نعيش غير امنين واليوم تخلصنا من الارهاب وجماعات الظلام فاليوم نعيش انجازات زراعية غير مسبوقة فكل من يسير على الطرق سيرى المشروعات الزراعية بكل المدن ".

واشار خليفة إلى ان الجميع يرى ثمار تلك المشروعات واحذر من الاستماع الى الشائعات والحرص على النهوض بمصر

واكد خليفة ان لدينا ارتفاع اسعار ولكن هذا على مستوى العالم بالاضافة الى الازمات المصطنعة التى نراها لعرقلة مسيرة مصر

جدير بالذكر ان نقابة المعلميين قد دعت اعضائها لحضور مؤتمر "معلمى مصر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة"، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها