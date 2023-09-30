مسؤول أمريكي سابق يُواجه اتهامات بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب

وجه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى مسؤول سابق في "هيئة الضرائب الأمريكية" بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، قالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وبحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.

ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.

يُشار إلى أن التسريبات حول الإقرارات المالية لترامب والأثرياء الأمريكيين، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بروبوبليكا" في 2020 و2021.

وقد يُواجه تشارلز ليتلجون عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حال إدانته.

ترامب يُهاجم بايدن ويسخر من خطابه أمام الجمعية العامة في نيويورك

سخر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من خطاب خلفه "جو بايدن" أمام الجمعية العامة، مُؤكدًا أنه خطاب "مُحرج" وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth Social عن خطاب بايدن يوم أمس الثلاثاء وقال: "لو كنت أنا قد تحدثت بهذه الطريقة أمام الأمم المتحدة يوم أمس، ورآني العالم أجمع كله، بما في ذلك الخطاب المريع، لكنت قد ارتحلت عن عالم السياسة. يا لهذا الأمر المخجل لبلادنا."

وفي خطابه الثلاثاء، قال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".