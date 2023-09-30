السيطرة علي تسرب غاز بمحطة تمويل بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي تسرب غاز بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق قرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع تسرب غاز بمحطة تمويل المواد البترولية بأول طريق منشأة عبد الله ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان المحطة وتم السيطرة علي التسرب دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث اخر لقي مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطي بطريق الفيوم.. بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطي ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن السيارة إصطدمت في الرصيف وهو ما تسبب في إنقلابها، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

حادث اخر

ومن جهه أخرى تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة واجهزة الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن بحالة إختناق وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.