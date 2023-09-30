واشنطن تُحذّر حفتر وقادة آخرين من التقارب مع موسكو

حذرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، القائد العام للقوات المسلحة الليبية "خليفة حفتر"، وقادة آخرين في البلاد، من التقارب مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلاً عن قناة "الحدث"، اليوم السبت.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: نحن "الإدارة الأمريكية" نحذر حفتر، وغيره من القادة الليبيين من الاعتماد على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

القادة الليبيين

وبحسب ممثل الإدارة الأمريكية: "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا خلال الأزمة"، مُضيفًا أن واشنطن "على اتصال بالحكومة (الليبية) لتقديم الدعم".

وجاءت تصريحات ممثل البيت الأبيض، بعد زيارة حفتر لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

هذا وأفاد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة حفتر لروسيا أنه "أثناء الزيارة جرت مفاوضات بشأن تطور الأحداث في ليبيا، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم أمس الخميس.

البيت الأبيض يتوقع فقدان أوكرانيا للتمويل الأمريكي بسبب الإغلاق المُحتمل

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي "جون كيربي"، أن التوقف المُحتمل لتمويل الحكومة سيُؤثر على المساعدات المُقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل، قائلاً "الأموال المُتفق عليها أصلًا يفترض أن تكون كافية للأسابيع المُقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن تكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المُضاد في وقت الحرج"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت.

يُذكر أن الولايات المتحدة قد تواجه الإغلاق الحكومي اعتبارا من 1 أكتوبر إن لم يتفق المشرعون على الميزانية للعام المالي المقبل. ودعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.