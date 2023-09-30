افتتاح مبنى الوحدة المحلية بالبداري في أسيوط بتكلفة 7 ملايين جنيهًا

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية بمركز البداري والذي يتم تنفيذه بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قام بجولة بمركز ومدينة البداري لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات رافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز البداري. الساحل. مركز ومدينة سليم، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلاء الناظر ورضا خلف نواب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى الوحدة المحلية وقاعة الاحتفالات الكبيرة بمكتب المركز، مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمبنى ومكاتبه وإداراته الفرعية.

والتقى المحافظ بمدير المركز وبعض القيادات التنفيذية، واطلع على سير العمل في القطاعات المختلفة وناقش احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعلن دعمه الكامل لتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل. المشاريع. في مختلف قطاعات البلدات الوسطى ومراقبتها المستمرة لمشاريع الخطة الاستثمارية ومشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد أنه لن يتم الإنفاق على الإصلاحات الكبرى للمركبات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزير المحافظ ومراعاة قواعد ترشيد الاستهلاك والإنفاق العام وفق الاشتراطات والدوريات التي تنظمها. كما دعا إلى تسريع وتيرة العمل. ويعمل على نظام تقنين الأراضي للإشغالات غير الشرعية، وعلى نظام التوفيق في مسائل مخالفات البناء، وعلى تسريع إجراءات تسهيلها. وعلى المواطنين، حفاظاً على حقوق الدولة والشعب، سرعة استخراج تراخيص البناء في الحالات الخطيرة. المواطنين وفقاً لاشتراطات البناء، فيما لا تزال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في بداياتها.

وأكد أنه لن يتم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس وأهداف علمية وتحديد المشاريع التي تهم المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مشاريع الرصف على الشوارع الرئيسية أو الفرعية، والتي من شأنها أن ولا يتم التنفيذ إلا بعد الانتهاء من ربط كافة المرافق من خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها، تفادياً لإهدار المال العام.