في يومها العالمي.. فوائد وأضرار القهوة

اليوم العالمي للقهوة.. يحتفل العالم في الأول من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للقهوة، حيث اتفقت الدول الاعضاء في منظمة القهوة العالمية في مارس 2014م، على تنظيم يوم القهوة العالمي ليكون يومًا يحتفل به محبي القهوة في جميع أنحاء العالم، بإعتبارها من أشهر المشروبات في العالم.

وتبلغ عدد الدول التي تحتفل بهذا اليوم، 22 دولة وهما :"مصر- الولايات المتحدة الأمريكية– كندا– أستراليا– إسكتنلندا- الإمارات العربية المتحدة– بلجيكا- إنجلترا- إثيوبيا- بلغاريا- أيسلندا- ماليزيا- المكسيك- نيوزلندا- النرويج- جنوب أفريقيا- السويد- اليابان- أستراليا- رومانيا- الفلبين- تايوان".

تستخدم القهوة كمشروب منذ أكثر من 700 عامًا، ويُقال إن الأثيوبيين كانوا أوّل من اكتشفوا وتعرّفوا على الأثر المنشّط لنبات حبوب القهوة، حيث ينمو في أكثر من 70 بلدًا في العالم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي فوائد وأضرار القهوة:

فوائد القهوة

احتساء فنجان واحد من القهوة يوميًا يُساعد على الحفاظ على صحة جيدة.

تساعد القهوة على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تعمل القهوة أيضًا، على زيادة مستويات الكولسترول النافع.

تقلل من الالتهابات المزمنة

تعمل القهوة على تحسين وظائف المخ، التي تؤثر على اليقظة والنشاط والذاكرة

أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تساعد في الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر

تساعد على حرق الدهون بنسبة 10 %

أضرار القهوة

عدم الإسراف في تناول مشروب القهوة، خاصة أن الإسراف منها يؤدي إلى الهلوسة وقلة الخصوبة.

الإسراف في تناول المرأة الحامل للقهوة، قد يصيب المولود بعيوب خلقية.

تناول القهوة قبل الإفطار يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري الثاني.

احتساء القهوة بكثرة في فصل الصيف، يُصيب الجسم بالجفاف