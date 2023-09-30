أسعار الدواجن والبيض صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن والبيض.. حالة من الاستقرار شهدتها اسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات، اليوم السبت، من أرض المزرعة والأسواق المحلية المصرية، وسجلت أسعار الدواجن البلدي ما بين 100 و110 جنيهات.

تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق أسعار الدواجن من أرض المزرعة خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الاسواق المصرية

الدواجن

- سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح من 77 إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة.

- سعر الدواجن الساسو بلغ 92 جنيها.

- سعر الدواجن البلدي تراوح ما بين 100 و110 جنيهات.

- سعر الأمهات البيضاء بلغ 65 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 26 و27 جنيها.

- سعر الكتكوت الساسو يتراوح من 17 و18 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي يتراوح 10.5 إلى 11.05 جنيها.

أسعار البيض اليوم

- يبلغ سعر البيض الأبيض 125 جنيها.

- يبلغ سعر البيض الأحمر 127 جنيها.

- يبلغ سعر البيض البلدي 135 جنيها.