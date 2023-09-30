جسور إنترناشيونال ينظم ندوة دولية بجنيف لمناقشة "حقوق الإنسان في العالم الرقمي"

ينظم مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية" ندوة دولية، بالتعاون مع "المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان"، وذلك في الثاني من أكتوبر القادم في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتناقش الندوة التي تأتي على هامش انعقاد الدورة 54 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، كما تناقش التحديات المستقبلية التي تعترض عملية النهوض بمنظومة حقوق الإنسان وتشريعاتها في ظل تنامي تأثيرات العالم الرقمي على حقوق الإنسان وحرياته.

وسيشارك في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليمين المعنيين بحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى المختصين بقضايا العدالة الرقمية التي تعتبر واحدة من أعقد التحديات التي يواجهها العالم على صعيد استشراف مستقبل حقوق الإنسان في المستقبل، وما تفرضه الاتفاقيات والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على هذا الصعيد، وخطة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، والتي يتم العمل على تأطيرها انطلاقاً من توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.



تعقد الندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان في العالم الرقمي" بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في أعمال الدورة 54 التي بدأت أعمالها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف 11 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، إضافة إلى عدد من المعنيين والمؤثرين وقادة الفكر والرأي البارزين في قضايا حقوق الإنسان والعالم الرقمي، ونخبة من الإعلاميين والحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان من المشاركين في أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان.





وبحسب رئيس مركز جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية محمد الحمادي، فقد تم اختيار موضوع الندوة في ضوء الاستراتيجية التي يحرص مركز جسور انترناشيونال على انتهاجها في تناول مختلف القضايا الحقوقية النوعية التي تؤثر على المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الانسان، وبما يسهم في تعزيز دور وتأثير المركز على عملية صناعة واتخاذ القرارات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتعميق عملية استشراف المجتمع الدولي للتحديات المستقبلية المعنية بحقوق الانسان، وتعزيز الاستجابة الدولية لها من قبل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى، وكافة الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان والعالم الرقمي.

وستتناول الندوة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، والتي تأتي في صدارتها استعراض كافة الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بتعزيز منظمة حقوق الإنسان في العالم الرقمي، والتحديات الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الرقمية في العالم ودورها في تعزيز التمتع بحقوق الانسان، إضافة لاستعراض ومناقشة مختلف الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية وتأثيرها على حقوق الإنسان لاسيما ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالخصوصية وبحرية الرأي والتعبير.



وأشار رئيس مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية"، محمد الحمادي، إلى أهمية تنظيم المركز لهذه الندوة النوعية على المستوى الدولي، والتي تأتي استكمالاً لدور ومسئولية مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز الوعي الدولي والمجتمعي بقضايا حقوق الإنسان في العالم الرقمي.

وقال "الحمادي"، إن المركز حرص على مشاركة عدد من الخبراء الدوليين والعرب في تقديم أوراق العمل المتعلقة بهذه الندوة، وبما يسهم في تقديم الرؤى والمبادرات النوعية الداعمة للسياسات والقرارات التي تعمل على تأطيرها مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في هذا المجال، وتسليط الضوء على ما يواجهه الإنسان من تحديات ومخاطر مرتبطة بحقه في التمتع بحقوق وحرياته الأساسية، وبما يسهم في ترشيد القرارات التي تتخذها الدول والحكومات والهيئات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في ظل العالم الرقمي.