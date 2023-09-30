"الوفد" يرصد استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب بأسواق أسيوط

تواصل أسعار الخشب في سوق أسيوط استقرارها خلال اليوم السبت 30 سبتمبر 2023. وقد لاحظت “الوفد” تجاوب طيب للمستثمرين والمتعاملين في السوق، حيث استمرت الأسعار في المسار الثابت الذي شهدته طوال الأيام السابقة.

أسعار الخشب في أسيوط اليوم:

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيهات

سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنيه

يتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.000 إلى 29.000 جنيه

ويتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنيه

ويتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا

إن استقرار أسعار الخشب في سوق أسيوط يعكس استقرار الطلب والعرض في المنطقة خلال الفترة الحالية. وقد تلقى هذا الاستقرار ترحيبًا من المشترين والموردين، حيث يسهم في توفير ثقة أكبر لهم عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع.

على الرغم من استقرار أسعار الخشب في المدينة، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه يمكن أن يتغير الوضع في أي وقت، نظرًا للتحولات السريعة في أسواق السلع الأولية. ولذلك، ينبغي على المستثمرين والمتعاملين في السوق البقاء على دراية بآخر المستجدات والتحولات في قطاع الخشب.

في النهاية، يعتبر الاستقرار الحالي في أسعار الخشب في سوق أسيوط علامة إيجابية للسوق المحلية. ويشير إلى قوة القطاع وثقة المستثمرين فيه. ومع ذلك، يجب على الجميع مراقبة التطورات العالمية والمحلية والتحليل الجيد للتوقعات المستقبلية للحفاظ على مسار النمو والاستدامة في صناعة الخشب.