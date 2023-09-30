أمريكا تُؤكد: ندعم أوكرانيا خوفًا من الضغط الروسي على الناتو

أكد مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي "جيك ساليفان"، أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، خوفًا من الضغوط التي يُمكن أن تُمارسها روسيا على حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد هزيمة أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وأضاف سوليفان مُصرحًا لمجلة أتلانتيك: "هذا مهم للأمن القومي الأمريكي. الأمر لا يتعلق بحجم الأراضي التي يمكن لأوكرانيا السيطرة عليها، وإنما يتعلق بمنع روسيا من شن هجوم جديد والسيطرة على أجزاء أخرى من أوكرانيا، وفي نهاية المطاف تتحول لممارسة الضغط على الناتو.. هذا وفق تجارب التاريخ سيجر الولايات المتحدة للصراع.

ووفقًا له: "التوقف عن دعم أوكرانيا يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وكانت روسيا قد حذرت رسميا دول الناتو من إمداد أوكرانيا بالسلاح. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن شحنات السلاح المتجهة لأوكرانيا ستكون مثابة أهداف مشروعة للضربات الروسية.

مجلس النواب الأمريكي يُخفق في تمديد تمويل الحكومة

أخفق "مجلس النواب الأمريكي"، في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المُقبل، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.

قضية الدين الحكومي الأمريكي

وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.

وبحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.