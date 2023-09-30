عاجل
السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد) بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية
السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

txt

انطلاق مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي.. اليوم

txt

السيسي يشهد جلسة "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات (بث مباشر)

 ووجه الرئيس السيسي حديثه للحضور قائلًا: “انهارده هنحكلكم حكاية مصر، بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وإزاي البلاد بتتبني.

 وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير.. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

 

فعاليات مؤتمر حكاية وطن: 

 يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

 

المشاركة المجتمعية: 

 يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

مواد متعلقة

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

البصل والطماطم يتحدو الدولار.. أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق

تكثيف أمني لضبط المتهم الثالث في واقعة التعدي على ممرضة السلام

اليوم..الحكم على المتهمة بإنهاء حياة نجلها وأكله بالشرقية

طقس المنيا.. حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى 39 درجة

الجريدة الورقية