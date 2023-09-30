موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا الليلة والقناة الناقلة

يحل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي ضيفًا ثقيلًاعلى نظيره فريق جيرونا في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب "مونتيليفي".

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تُذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا عبر قناة beIN Sports HD 3.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني؟

سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم.

ويخوض فريق جيرونا لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويليه ريال مدريد برصيد 18 نقطة، بعدما تصدر برشلونة مؤقتًا مساء أمس عقب فوزه الصعب ضد إشبيلية بهدف دون رد.

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا

حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، كاريو.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.