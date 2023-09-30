وفاة شاب غرقًا في مياه ترعة بالشرقية

توفى شاب غرقا بمياه ترعة العلاقمة بالزقازيق، أثناء قيامه بصيد الأسماك، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بغرق شاب بمياه ترعة العلاقمة التابعة لمركز الزقازيق.

على الفور تم الانتقال الى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبفحصها تبين إنها لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، وأنها حدث اختلال توازنه أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه ترعة العلاقمة، فأنزلقت قدماه فى الماء، ولقى مصرعه غرقا في الحال، لعدم اجادته السباحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.