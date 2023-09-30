تكثيف أمني لضبط المتهم الثالث في واقعة التعدي على ممرضة السلام

تواصل الأجهزة الأمنية بالسلام، تكثف جهودها لضبط المتهم الثالث في واقعة اعتداء مسجل خطر يدعي "نورالدين. ا.ع" على الممرضة "زينب رمضان" البالغة من العمر 30 عاما تقيم بمنطقة اسبيكو التابعة لحي السلام، بالأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة.

وزعمت أسرة الممرضة أن الشاب يبيع المخدرات أمام منزلهم، وعندما منعوه من ذلك، اعتدى عليهم بأسلحة بيضاء، وبدأ يراشقهم بالحجارة، لتسقط الفتاة على الأرض مغشيا عليها.

وتوجهت أسرة الممرضة زينب إلى مستشفى السلام لمحاولة إسعافها، وأبلغت إدارة المستشفى وصول فتاة ثلاثينية مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 20907 لسنة 2023 جنح السلام أول.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال المذكورة بالخبر -ممرضة، مقيمة بدائرة القسم- مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف، بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية، بينها وجيرانها 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بذات المنطقة، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة ألقوا خلالها الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جارٍ ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.