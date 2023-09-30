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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إجلاء سكان في غرب أوكرانيا بعد هجوم روسي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية'، بأن السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا أمرت بإجلاء السكان،  اليوم السبت، قائلة إن هجومًا شنته روسيا ألحق أضرارًا بأحد مواقع البنية التحتية.

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استهداف موقع للبنية التحتية

وقال فاسيل بوليتشوك، رئيس إدارة بلدة كالينيوكا، إنه في الوقت الحالي، ليس هناك داعٍ لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة، بينما أشار سيرهي بورزوف حاكم المنطقة، إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.

مصطلح البنية التحتية

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

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