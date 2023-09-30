عقب سجاير.. حريق في قطعة أرض فضاء بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار، وذلك بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة بالأرض أثناء المرور.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بشارع 15 دائرة القسم حيث تبين نشوب حريق بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء علي مساحة ثلاثة قراريط تقريباً ملك المدعو مصطفي م م م 71 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال مالك الأرض أفاد بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الماره بقايا سيجارة مشتعلة 00 ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.