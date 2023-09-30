رئيس مركز الغنايم يواصل رفع مستوى الاستعداد الشتوي لمواجهة السيول

قام مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم بتكليف وائل موسى نائب رئيس المركز يرافقه نائب مأمور مركز شرطة الغنايم ورئيس الوحدة المحلية لقرية ديرالجنادلة، ومسؤولي الأزمات والري والصرف والكهرباء والزراعة والتضامن الاجتماعي للمرور ومراقبة الوضع العام لمخرات السيول ومراجعة المعدات والاحتياجات المطلوبة والعمل على توفيرها وإزالة المعوقات التي تعترضها وإزالة عرقلة تدفق مياه السيول والتأكد من نظافتها وجاهزيتها لتصريف المياه الزائدة في حالة التعرض لأمطار غزيرة أو فيضانات محتملة، والتحقق من جميع المداخل والسدود المسدودة والقنوات والمصارف والقنوات والعبارات.

من جانبه أكد رئيس المركز أنه تتم مراجعة كافة المعدات بالتنسيق مع كافة الجهات تحسبا لأي أزمة طارئة خلال فصل الشتاء حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين في المركز وفي مدينة الدرعية. -الغنيم. .

بناءً على توجيهات محافظ أسيوط برفع مستوى الاستعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة الفيضانات أو الأزمات المناخية المحتملة خلال فصل الشتاء.