مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال تنظم فعاليات اليوم العلمي لوحدة الأمراض الصدرية

نظمت وحدة الأمراض الصدرية بقسم طب الأطفال بمستشفى الأطفال جامعة أسيوط يوما علميا، في إطار رغبة مستشفيات جامعة أسيوط في التطوير المستمر للكوادر الطبية وتوفير التقنيات الحديثة وزيادة فرص التدريب لتقديم رعاية طبية متميزة للأطفال.

ويقام اليوم العلمي تحت إشراف الدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال والدكتور ياسر فاروق رئيس وحدة الأمراض الصدرية بالمستشفى. مستشفى الأطفال ونائب مدير المستشفى.

جدير بالذكر أن اليوم العلمي تضمن عدة محاضرات، من بينها محاضرة للدكتور مصطفى السعيد أستاذ طب الأطفال بعنوان "الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي"، ومحاضرة للدكتورة إيمان سيد أستاذ أمراض النطق والتخاطب رئيس وحدة النطق، عن تنظير الحنجرة بالفيديو في طب الأطفال، ومحاضرة للدكتور عبد الملك. الشناوي مدير وحدة الدرن بمستشفى الصدر عن آخر تطورات مرض السل في طب الأطفال ومحاضرة للدكتور محمود عاطف أستاذ جراحة القلب والصدر عن وضع الأنبوب الصدري في طب الأطفال ومحاضرة للدكتور محمود عاطف أستاذ جراحة القلب والصدر عن وضع الأنبوب الصدري في طب الأطفال ومحاضرة للدكتور محمود عاطف ياسر جمال أستاذ طب الأطفال تناول السعال عند الأطفال ومحاضرة للدكتورة أسماء توفيق أستاذ الطب المساعد. الأطفال عن تطورات علاج الربو عند الأطفال، كما محاضرة للدكتورة مرام محمد أمير أستاذ مساعد طب الأطفال عن العلاج الطبيعي الصدري في أمراض الرئة المزمنة.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي الرئيس التنفيذي للمستشفيات الجامعية.