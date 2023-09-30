انخفاض فى درجة الحرارة بالفيوم والعظمى تسجل 36

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت انخفاض فى درجة الحرارة عن امس الجمعه بمقدار درجتين وتسجل اليوم درجة الحرارة 36 درجة ويحدث انخفاض حاد بمقدار 6 درجات اعتبارا من غد الاحد وحتى يوم الثلاثاء القادم وتسجل درجة الحرارة 30 درجة مئوية و تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 و23 درجة وشهد اليوم سطوع الشمس منذ الصباح .

على جانب اخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت زحاما فى اغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى سبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من امام البنك الاهلى حتى كلية طب اسنان بسبب اعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحروالتى تستمر عدة اسابيع .

وشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحاما وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصدرسيولة مرورية اليوم.

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون" دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

زحام بسبب الافراح

كما اشتكى المواطنين من الزحام ليلا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب مواكب الافراح التى تعطل الطريق بالاضافة الى عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح .كما شهد طريق ساحل بحيرة قارون خاصة فى المنطقة الواقعة بين مفارق اللؤلؤة ومدخل طريق وادى الريان زحاما شديدا بسبب الافراح المقامة فى القاعات والفنادق والموتيلات الواقعة على ضفاف البحيرة وعدم قدرة الطريق على استيعاب السيارات المارة والمركونة على جانبى الطريق .

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، و أن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.