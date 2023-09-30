حبس المتهمين بـسرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق في الوراق

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بـسرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة والاتجار فيها، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهما.

بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهما (3 صفائح منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع في سرقة أحد أعمدة الإنارة.



وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامي في مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئي النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهما عليها من المتهمين المشار إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب سقط بمنور السلم بالقناطر الخيرية



أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، أصيب بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، وسقط أرضا بمنور السلم، وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال طالب مصاب بكدمات بالقدمين واليدين وكسر بالجمجمة جراء سقوطه من علو.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد ك أ"، 10 سنوات، طالب، بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل من الطابق الثالث، أثناء نزوله على السلم اختل توازنه وسقط أرضا وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج.



ضبط ديلر بحوزته مخدرات بشبين القناطر

وفي واقعة أخري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.