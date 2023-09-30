30 موظفًا بأوقاف البداري يطالبون بصرف رواتبهم بعد شطب أسمائهم من الكشوف

يشتكي موظفو إدارة أوقاف شمال البداري بأسيوط، الذين يتقاضون رواتبهم من احد البنوك المصرية، من عدم قدرتهم على صرف رواتبهم عن الشهر الحالي، حيث تم شطب أسمائهم من كشوف المرتبات المعدة من أوقاف أسيوط ويناشدون سرعة إدراج أسمائهم لصرف رواتبهم، خاصة مع دخول المدارس وحاجتهم الماسة لرواتبهم. وليس لديهم مصدر دخل آخر.

فوجئوا نحو 30 موظفاً في إدارة أوقاف البداري، الذين حولت رواتبهم إلى أحد البنوك، بالصدمة لعدم إدراج أسمائهم في كشف الرواتب، مما جعلهم غير قادرين على صرف رواتبهم.

اتصل هؤلاء الموظفون بالمختصين وسألوا عن سبب عدم إدراج أسمائهم في كشوف المرتبات. وأكدوا أن ذلك يرجع إلى شطب أسمائهم من كشوف المرتبات من قبل المختصين بمديرية أوقاف أسيوط، مشيرين إلى أنهم بحاجة ماسة إلى رواتبهم، حيث لا يوجد لديهم مصدر دخل آخر، خاصة مع الالتحاق بالمدارس. وتحتاج المراحل التعليمية المختلفة إلى نفقات مدرسية، بما في ذلك الملابس والرسوم الدراسية المختلفة.

وطالبوا الموظفين بسرعة صرف رواتبهم، نظرا لحاجتهم وتأخر صرف رواتبهم عن بقية زملائهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة

تجدر الإشارة إلى أن 30 موظفاً في إدارة شمال أوقاف البداري، الذين حولت رواتبهم إلى أحد البنوك، تقدموا بشكوى لعدم قدرتهم على صرف رواتبهم حتى الآن، وأن كشف مرتبات البنك فرع البداري فقط هو من سقط من اليومية رغم إدراجها في قوائم الصرف لشهر سبتمبر ووصولها إلى الإدارة ومراجعتها ويحتوي على الأسماء ويطالبوا الموظفين المتضررين من وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط التدخل لحل مشكلتهم والسماح لهم بصرف رواتبهم.