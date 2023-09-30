قطع التيار الكهربائي عن 13 قرية بديروط لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات في 13 قرية ومنطقة بالمركز، للقيام بأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات عن 13 قرية بأسيوط



اوضحت رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط، سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع ديروط لإجراء وتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة المحولات، اليوم السبت، إبتداءً من الساعة التاسعة صباحاً. حتى الساعة 3 بعد الظهر

وأضاف أن القرى والعزب المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي هي قرية المندرة وقرية قصر حيدر ونزلة بلال وقرية مزينة وقرية قلانش وقرية مسارة وعزبة عبدالسلام والطميات وطامية فخري نمر وقرية جرف سرحان وجزء من نزلة عبداللاه والحوطا الغربية والمطاوعة وعملية مياه شلش

وأشار إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي إلى كافة البلدات والنجوع المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة المحولات، موضحاً أنه يجب الإبلاغ عن أي بلاغ أو شكوى حول انقطاع التيار الكهربائي عن طريق الجريدة الرسمية للمركز والمدينة. من ديروط أو التواصل عبر الأرقام. إدارة الأزمات.