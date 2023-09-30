نشرة أخبار التوك شو.. تضارب حول مصير تخفيف أحمال الكهرباء وخبر سار للمصريين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بحاجة إلى أن تعبر من الأزمات والتحديات والوضع الراهن الذي تعيشه في الوقت الحالي، والذي يعد جزءًا من أزمة عالمية.



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مصطفى بكري للشعب: سيتم الإعلان عن خبر سار بمنتصف الأسبوع المقبل (شاهد)

قال الفنان يوسف منصور: “إن أول فيلم شارك فيه كان دوره فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية، إذْ كان يعيش في أمريكا منذ طفولته وحتى سن 34 عامًا”.

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يوسف منصور يعترف: "لا أملك موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة" (فيديو)



كشف الإعلامي محمد علي خير، تفاصيل حصيلة مبادرة الحكومة لإعفاء المواطنين المقيمن في الخارج من جمارك الذهب القادم من الخارج.

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2 طن حصيلة مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)



كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم شراء الحلوى وتبادلها بين الناس خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

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المفتي يكشف حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى (فيديو)



أكد الإعلامي محمد علي خير، أن هناك مصدرًا بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميًّا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب.

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الكهرباء تكشف بشرى عن انتهاء تخفيف الأحمال (فيديو)



قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “إن يوم الأحد المقبل سيشهد تغيرًا في الحالة الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة”.

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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية والخاصة بانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من غد السبت.

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عمرو أديب يكشف عن صدمة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تصدر مسلسل الفريدو الترند على محطة البحث جوجل، مشيرة إلى أن هذا المسلسل يناقش معاناة مرضى الزهايمر.

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مريضة زهايمر.. إلهام شاهين تكشف سر نجاح دورها في مسلسل ألفريدو (فيديو)



أشاد الإعلامي محمد الباز، بوجود سيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي، بكتاب المهارات والأنشطة.

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محمد الباز: وجود سيرة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي فاتحة خير (فيديو)

