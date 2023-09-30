تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تنظيم أكبر مباراة للملاكمة في التاريخ بالسعودية (فيديو)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن تكلفة إنشاء ستاد كيندم آرينا بلغت 80 مليون دولار.

وأضاف تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"،:"تم تأجير جزء من هذا الاستاد لنادي الهلال مقابل 11 مليون دولار، وسيحصل النادي على قيمة الاستثمار المخصصة له في كيندم آرينا على مدى 4 سنوات.

أكبر شاشات في العالم في ساحة كيندم آرينا

وأوضح تركي آل الشيخ، أنهم أطلقوا أكبر شاشات في العالم في ساحة كيندم آرينا، مؤكدا أن مباراة الملاكمة بين "أوزيك وتايسون فيوري" التي ستُقام في افتتاح موسم الرياض هي أكبر مباراة للملاكمة في التاريخ.

وأشار إلى أن هناك عدة سفراء لموسم الرياض، من بينهم الفنان أحمد عز، وأن هناك مفاجآت ستُعلن في الوقت المناسب.