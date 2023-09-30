عاجل
السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد) بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية
السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تنظيم أكبر مباراة للملاكمة في التاريخ بالسعودية (فيديو)

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن تكلفة إنشاء ستاد كيندم آرينا بلغت 80 مليون دولار.

txt

تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك صناعة سعودية.. والأخير يؤيد

وأضاف تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"،:"تم تأجير جزء من هذا الاستاد لنادي الهلال مقابل 11 مليون دولار، وسيحصل النادي على قيمة الاستثمار المخصصة له في كيندم آرينا على مدى 4 سنوات.

أكبر شاشات في العالم في ساحة كيندم آرينا

وأوضح تركي آل الشيخ، أنهم أطلقوا أكبر شاشات في العالم في ساحة كيندم آرينا، مؤكدا  أن مباراة الملاكمة بين "أوزيك وتايسون فيوري" التي ستُقام في افتتاح موسم الرياض هي أكبر مباراة للملاكمة في التاريخ.

وأشار إلى أن هناك عدة سفراء لموسم الرياض، من بينهم الفنان أحمد عز، وأن هناك مفاجآت ستُعلن في الوقت المناسب.

مواد متعلقة

تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك صناعة سعودية.. والأخير يؤيد

رد فعله أخاف أسطورة الملاكمة.. تركي آل الشيخ يطلب قتالًا من تايسون (فيديو)
الجريدة الورقية