نيمار يهدر ركلة جزاء للمرة 17 في تاريخه

كان ديربي الرياض بين الهلال والشباب شاهدا عن إهدار النجم البرازيلي نيمار ركلة جزاء للمرة رقم 17 في مشواره الكروي.

ونفذ نيمار ركلة الجزاء المحتسبة للهلال في الدقيقة 37 من عمر المباراة لكن حارس الشباب تصدى لها ببراعة.

وتعود الركلة الأولى الضائعة من نيمار عندما كان يرتدي قميص فريقه السابق سانتوس البرازيلي فيربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2011 وتصدى لها لويس مارتينيز حارس مرمى أونسي كالداس.

وعلى الرغم من إهدار نيمار لركلة جزاء في ديربي الرياض، إلا أنه قدم مباراة كبيرة وقاد الهلال للفوز على الشباب بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

واستعاد الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 20 نقطة ويليه اتحاد جدة في الوصافة بفارق نقطة واحدة.