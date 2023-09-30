أهالي طور سيناء يطالبون بتقوية شبكات الهواتف المحمولة

تعيش مدينة طور سيناء، هذه المدينة الجميلة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، في ظروف صعبة نتيجة لسوء تغطية شبكات الجوال من قبل شركات الاتصالات الأربعة: فودافون، اورانج، اتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

حيث يعاني سكان أحياء مثل النصر، المنشية، مبارك الجديدة، وتشكى وابني بيتك من هذا الوضع المأساوي.

أكد مصطفى عبد الله احد أهالى طور سيناء أن سوء التغطية يمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة، خصوصًا أن هناك مناطق في طور سيناء خارجة تمامًا عن التغطية. وفي حالة وقوع حادثة طارئة، يصبح من الصعب الاتصال بالإسعاف أو الشرطة، مما يمكن أن يؤدي إلى مصائب أكبر.

وأشار جمال النقراشي أحد أهالى حى أبنى بيتك إلى أن مدينة طور سيناء تعاني من إهمال من قبل شركات الاتصالات، وهذا أمر غير مقبول. يجب على هذه الشركات الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية وأن تزيد من عدد أبراج دعم الشبكات لتوفير تغطية جيدة في هذه المنطقة وعلى الطرق المحيطة بها.