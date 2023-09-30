محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

استقر يورجن كلوب على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة ليفربول أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام توتنهام فى السابعة والنصف مساء السبت، على ملعب السبيرز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 فى جدول التريب.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، أندرو روبيرتسون، فان دايك.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمي: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، فان دي فين، روميرو، أودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، مانور سولومون، وكولوسيفسكي.