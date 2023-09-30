محمد صلاح: أوسوريو عنيد.. وهذه نصيحتي له قبل لقاء أرتا سولار

وجه محمد صلاح نجم الزمالك السابق نصيحة خاصة لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، مشددا على أن التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك خلال مواجهة أرتا سولار الإثيوبي.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك في مواجهة أرتا سولار"

وأضاف: "أوسوريو عنيد جدا، وتقوله شمال يقولك يمين ولازم أوسوريو يلعب السهل دايما، ويلعب دايما باللي بيكسبه".

وخسر الزمالك أمام ارتا سولار بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، ما يصعب مباراة العودة المقررة مساء اليوم السبت في بطولة الكونفدرالية حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق ثلاثة أهداف.

وكان الزمالك قد تعادل في أول مباراتين له في الدوري تحت قيادة أوسوريو.