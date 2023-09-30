بعد خسارة الزمالك.. نهائي "لبناني" للعام الثاني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

تمكن فريق الحكمة من تجاوز الزمالك المصري في نصف نهائي مثير ببطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، التي أوفت بوعودها في مباراة جماهيرية مثيرة على أعلى مستوى، دفاعية بامتياز، تمكن الحكمة من حسمها بفارق 7 نقاط (68-61)، الأشواط (17-15 و29-25 و46-50)، تنقل فيها الفوز من فريق لآخر الى أن رسى عند شاطىء رجال المدرب غسان سركيس.

قبل بداية المباراة جرى كرّمت اللجنة المنظمة اثنين من أعظم المدربين العرب، من الذين قدّموا الكثير للعبة كرة السلة، احمد مرعي مدرب فريق الزمالك بمسيرة تجاوت 35 عاماً، وغسان سركيس مدرب نادي الحكمة بمسيرة وصلت الى 45 عاماً، وقف المدربان خلال كل تلك السنوات على منصات التتويج في مناسبات كثيرة.

المباراة الأكثر جماهيرية منذ انطلاق البطولة، شهدت إثارة كبيرة على أرض الملعب وفي المدرجات، "الخضراء" منها و"البيضاء"، مع كل سلة وكل حركة دفاعية، تركيز عالٍ من الفريقين وفارق سلة "حكماوية" (17-15) بنهاية الربع الأول.

الربع الثاني كان غريباً بمجرياته، أكثر من خمس دقائق مرت والنتيجة (19-19)، أي أن الحكمة أضاف نقطتين فقط مقابل أربع للزمالك، فقط أيضاً، فكان "وقت مستقطع" من المدرب غسان سركيس لتغيير الوضع، مع دفعه برودريغ عقل الى أرض الملعب "لركلجة" أداء الفريق الذي أنهى الشوط الأول للمباراة بفارق 4 نقاط (29-24).

الضعف الهجومي تواصل في الربع الثالث، مع فارق أن التقدم كان "زملكاوياً" هذه المرة (41-36)، ليطلب سركيس "تايم أوت" تعادلت بعده الأرقام (46-46)، لكن رجال المدرب احمد مرعي أنهوا الجزء في صالحهم (50-46).

الكسندر كليف سجل 22 نقطة مع 18 متابعة واضاف احمد ابراهيم 12 نقطة مع 6 متابعات ومحمد سعدي 11 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة، ومن الزمالك سجل أيمن معز 13 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، واضاف احمد عزب 12 نقطة.