بركات يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخبر المؤسف أن الآشعة أثبتت إصابة إبراهيم عادل بشرخ في عظمة الشظية"

وأضاف: "إبراهيم عادل سيخضع لعملية جراحية، ثم برنامج تأهيلي للعودة من جديد"

واختتم: "إبراهيم عادل لاعب مميز وخسارة كبيرة للمنتخب الوطني".

نجح فريق بيراميدز في التأهل لدور المجموعات على حساب نظيره الجيش الرواندي، في لقاء جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف التقدم لفريق بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة صاروخية، وأضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الاول بثنائية.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، ينجح مصطفي فتحى في تسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق 56 ، 61، 82، قبل أن يحرز محمد الشيبي هدف بالدقيقة 70، من عمر المباراة.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للجيش الرواندي اللاعب آرمى باتريوريتيك في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، لتنتهي بنتيجة 6 ـ 1.

وأبدع مصطفي فتحي وسجل سوبر هاتريك 4 أهداف ليقود بيراميدز الي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التغلب علي حساب الجيش الراوندي.