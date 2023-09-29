نجاح انعقاد الجمعية العمومية العادية وتزكية منصب أمين الصندوق بنادى الرواد بالعاشر من رمضان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المستشار فوزى عمر وعضوية المستشار أحمد عسلة والمستشار محمد يوسف، وبحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ومحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة النادى، اليوم الجمعة؛ نجاح الجمعية العمومية فى إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإعلان تزكية وائل فاروق عباس أمينًا للصندوق للنادى لباقي فترة مجلس الإدارة الحالى.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وانتهت فى السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ٣٣٢٥٧، وإجمالي من لهم حق التصويت والحضور ٢٥٠٢٦بالجمعية العمومية بنادى الرواد مقسمين على ٤٤ لجنة فرعية.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بالمحافظة.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الشكر والتقدير للجنة القضائية المشرفة على انعقاد أعمال الجمعية العمومية بالنادى، وتهنئة مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق بعد الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تزكيته، متنميا دوام التوفيق لهم، مؤكدا على أهمية تكثيف الخدمات وووضع رؤى ومقترحات لخدمة الأعضاء والمترددين على النادى.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع للقائمين على الإعداد والتجهيز من مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى إدارة الهيئات، والزملاء المشاركين فى عملية التسجيل والإدلاء من ديوان المديرية والإدارات الفرعية أثناء إنعقاد الجمعية العمومية بالنادى.