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سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي.. التربية والتعليم تفجر مفاجأة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)
السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “إن يوم الأحد المقبل سيشهد تغيرًا في الحالة الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة”.

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الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت (شاهد)

فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات:

 أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”،: "فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات الحرارة عن فصل الصيف".

 أضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ فور مغيب الشمس، وخصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر”.

 أشار إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية شديدة تؤثر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها بساعات الليل والصباح الباكر، وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتبدأ بالزوال مع شروق الشمس.

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