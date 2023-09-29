الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “إن يوم الأحد المقبل سيشهد تغيرًا في الحالة الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة”.

فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات:

أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”،: "فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات الحرارة عن فصل الصيف".

أضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ فور مغيب الشمس، وخصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر”.

أشار إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية شديدة تؤثر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها بساعات الليل والصباح الباكر، وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتبدأ بالزوال مع شروق الشمس.