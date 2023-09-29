تاج الدين: "نرصد أي وباء قبل وصوله"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أن أي وباء أو أي تخوف، فإن مصر في حالة ترقب وترصد شديد جدًا، وتراقب كل شيء منقول حتى تضمن سلامة مصر من أي وباء يدخل إليها.

تابع “تاج الدين” خلال تصريحاته ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الجمعة، أن في هذا الصدد إلى وباء كورونا باعتباره مثالًا ناجحًا جدًّا في مصر والاستعدادات التي تمت لمواجهته قبل حتى وصوله إلى مصر وفق متابعة التقارير العلمية والطبية الواردة من الخارج.

أشار إلى إن المنظومة الصحية لاقت دعمًا كبيرًا من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، سواء من ناحية تجهيز المستشفيات أو تجهيز المعدات والأدوية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية لعبت دورًا كبيرًا جدًا في القضاء على الالتهاب الكبدي وكورونا، أو أي أمراض أخرى.

تابع تاج الدين أن كل يوم الحقيقة تشهد مصر إنجازًا كبيرًا في هذا الاتجاه، وما زلنا نكافح وندفع مزيدًا من الإنجازات في القطاع الصحي، منوهًّا إلى أن الدولة تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والحديثة منها، لضمان توفير المواد المهمة جدًا لصحة الإنسان، مؤكدًا كذلك أن الكوادر الطبية شهدت كثيرًا من التدريب والتقدم.

واصل تاج الدين أن مجلس الوزراء وافق أمس على اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي المصري، والذي ينظم الخدمات بعد التخرج من كليات الطب من ناحية التدريب والتعليم المستمر ورفع الكفاءة واكتساب الخبرات في مجال الطبي لكل العاملين في القطاع الطبي.